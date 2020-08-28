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В США проходит "Марш на Вашингтон"

22:06
  • пятница
  • 28 августа 2020

Так называется акция несогласных с расовой дискриминацией

В пятницу в столице США проходит акция под символическим названием "Марш на Вашингтон". Тысячи американцев приехали из разных уголков страны, чтобы выразить несогласие с расовой дискриминацией. Многие из них обвиняют Дональда Трампа в ухудшении ситуации в стране. Сам же хозяин Белого дома накануне дал согласие баллотироваться на второй президентский срок. По сути формальную церемонию превратили в большое политическое шоу. В своей речи теперь уже официальный кандидат от Республиканской партии пообещал американцам в случае своего переизбрания защитить страну от любых напастей.

Подробнее – в репортаже Петра Вершинина

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