Лукашенко пригрозил жестко ответить на санкции Запада

По словам Лукашенко, на Западе "забыли, что такое Белоруссия"

Евросоюз будет усиливать давление на руководство Белоруссии и вводить новые санкции против официальных лиц республики. В штаб-квартире ЕС сообщили, что черный список будет готов со дня на день. Жёстким ответом Западу пригрозил Александр Лукашенко. По его словам, пострадают в первую очередь ближайшие соседи - Польша и Литва. Белоруссия может оставить без работы многие порты на Балтике. В то же время Украина замораживает все контакты с Минском. Не исключено, что Киев присоединится к штрафным мерам ЕС.

"Ни один солдат из России не пересек границу Белоруссии", но, если на западных рубежах страны, как выразился Александр Лукашенко, "дернутся", Минск и Москва задействуют совместную группировку вооружённых сил. Повод для беспокойства, по мнению белорусского президента, вполне реальный. Из Германии истребители НАТО F-16 переброшены в Польшу и Литву. Оттуда до белорусских границ, а значит границ союзного государства, всего каких-то 15-20 минут самолётом.

"Спасибо, конечно, президенту, он - молодец! В течение двух дней связались с ним. Я ему обрисовал обстановку. У нас договор. Говорю - давай думать, что делать. Он говорит - мы знаем, мы знаем, чего они хотят. Мы с ним договорились, мы справимся с этой проблемой. У нас даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога. Для того, чтобы вместе устаканить любого, кто дернется на западной границе союзного государства. Им не Белоруссия нужна! Белоруссия, как обычно, трамплин на Россию", - заявил Лукашенко.

В Кремле в пятницу выразили надежду, что сформированный по просьбе белорусского президента силовой резерв не будет задействован. В него, как пояснил Дмитрий Песков, вошли части, которые могут воспрепятствовать экстремистским действиям в республике, но, как особо подчеркивается, только в случае крайней необходимости. Накануне об этом же говорил Владимир Путин, чье интервью послушали в Берлине. Но, видимо, невнимательно.

"Я пыталась поговорить с Александром Лукашенко, однако он даже не взял трубку. Что касается силового резерва, сформированного Россией - я надеюсь, что дело не дойдет до использования таких сил. Люди, которые вышли на улицы белорусских городов, борются за право свободно выражать свое мнение", - заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Германия, во всяком случае пока, ведет себя весьма сдержанно. Чего не скажешь о других членах большой европейской семьи. Сегодня санкции против белорусского руководства обсуждают министры иностранных дел стран – членов ЕС. Роль первой скрипки у Литвы и Польши.

"В Польше находится внешний центр управления протестным движением, который будет постоянно подогревать ситуацию. Если не удалось осуществить Майдан, то потом была предпринята попытка всеобщей забастовки, сейчас и это сорвалось", - говорит эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Евсеев.

Не дожидаясь общеевропейского решения, а санкционный список Брюссель обещает подготовить в ближайшие дни, Вильнюс ввел ограничения в отношении 118 высокопоставленных белорусских чиновников. Александр Лукашенко соседям уже ответил.

"Они зажрались и забыли, что такое Белоруссия. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает", — заявил он.

Находящаяся в Литве Светлана Тихановская в канун дня знаний записала очередное обращение, на этот раз адресованное педагогам. При том, что именно учителя, а теперь еще и стражи порядка подвергаются травле, за то, что выразили свое мнение и отказались поддержать протестующих.

"Сейчас звучат угрозы уволить учителей, не согласных с государственной идеологией. Но если за государственную идеологию выдаются ложь и фальсификации, чего стоит такая идеология? Проявите солидарность, защитите своих коллег - честных учителей! Пусть увольняются махинаторы и карьеристы", - сказала она.

Недвусмысленно выражает свою позицию Киев. Украина приостанавливает все контакты с Белоруссией. То ли рекомендации из Вашингтона, а, быть может, украинские чиновники просто не хотят отвечать на неудобный вопрос из Минска. Почему среди протестующих замечены провокаторы, прошедшие подготовку в украинских националистических лагерях? Ситуацию, считают эксперты, пытаются пустить по уже отработанному сценарию, например, поднимая опасный языковой вопрос.

Протестующих на улицах белорусских городов уже заметно меньше. В стране также проходят митинги в поддержку Лукашенко. В одном из них сегодня принял участие старший сын президента - Виктор.

Сам Александр Лукашенко сконцентрирован на решении текущих вопросов - "Вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой", – констатировал сегодня белорусский лидер.

Матвей Шестаков, Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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