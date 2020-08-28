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Ущерб от урагана "Лаура" в США оценили в десяток миллиардов

19:01
  • пятница
  • 28 августа 2020

Разрушены аэропорты, больницы и жилые дома

Основной удар урагана "Лаура" пришелся на сравнительно малонаселенные сельские районы. Эксперты утверждают, что ущерб был бы значительно большим, если бы стихия затронула крупные города - такие как Хьюстон или Новый Орлеан.
Власти Луизианы объявили об утечке хлора из-за урагана "Лаура"

"Ущерб, который был нанесен, оказался не настолько катастрофическим, как ожидалось на основании предварительных прогнозов. Тем не менее ущерб огромен. Пострадали тысячи и тысячи людей", заявил губернатор штата Луизиана Джон Бел Эдвардс.

Жертвами стихии стали, по меньшей мере, шесть человек. Без электричества остаются около 800 тысяч домов, из-за пожара на химическом предприятии BioLab произошел выброс в атмосферу паров хлора.

Эксперты, анализируя спутниковые фотографии районов бедствия, отмечают, что сильно разрушены региональный аэропорт, госпиталь и жилые дома в городе Лейк-Чарльз (штат Луизиана). Шоссе затоплены из-за сильно поднявшейся воды в реках.

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