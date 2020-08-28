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Открылся прием заявок на "Детское Евровидение"

19:53
  • пятница
  • 28 августа 2020

Участник от России определится 25 сентября

Прием заявок на участие в песенном конкурсе "Детское евровидение-2020" открыт в России. Как сообщила занимающаяся отбором академия Игоря Крутого, имя российского представителя определится 25 сентября.
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Требования к кандидатам следующие: возраст - от 9 до 14 лет, претендент должен быть автором текста и музыки песни или принимать участие в их написании. Заявки будут приниматься до 10 сентября включительно.

"Финал национального отборочного тура пройдет в Москве 25 сентября, а международный конкурс детской песни - в Польше в конце ноября. Кто будет участвовать от России в "Детском Евровидении-2020", определит интернет- голосование и профессиональное жюри: деятели российского шоу-бизнеса и представители творческих профессий", - отмечается в сообщении.

В академии сожалеют, что в этом году старт отбора совпал с печальным событием – пандемией коронавируса. Тем не менее, организаторы уверены, что смогут устроить яркий, запоминающийся – и, главное, безопасный праздник песни.

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