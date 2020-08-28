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Су-27 проводил американский разведчик от российской границы

20:06
  • пятница
  • 28 августа 2020

Это далеко не первый случай появления самолета США у рубежей России

Американский самолет-разведчик вновь появился в небе над Черным морем. На перехват был поднят истребитель ПВО России Су-27.
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"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США", - сообщили в Национальном центре управления обороной.

В Минобороны добавили, что американский военный самолет развернулся от государственной границы России. А истребитель Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования. Такие инциденты в последнее время нередки, напомнили в военном ведомстве.

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