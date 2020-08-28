Европейские дилеры резко подняли цены на внедорожники Lada

Стоимость начинается от 14 тысяч евро

Европейские дилеры подняли цены на внедорожники Lada 4x4. Поставки в страны Европы "АвтоВАЗ", так что сейчас распродаются старые запасы. Цены начинаются от 14 тысяч евро.

В прайс-листе на сайте автоцентра Autohaus-panschwitz.de самый доступны вариант – Lada Urban 4х4, он обойдется в 13 923-14 994 евро. Версия с дополнительным оборудованием стоит уже 15 827 евро (1,4 миллиона рублей). Самый дорогой внедорожник в линейке – Lada 4x4 Bronto, 19 754 евро или 1,75 миллиона рублей. А пятидверная Lada Urban 4x4 стоит 16 541 евро (1,46 миллиона рублей).

Об уходе "АвтоВАЗа" с европейского рынка и прекращении поставок Lada 4x4 было официально объявлено в начале лета. В ответ на эту информацию европейские поклонники модели выпустили несколько петиций с требованием вернуть внедорожник в Европу, напоминает портал Motor.

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