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Европейские дилеры резко подняли цены на внедорожники Lada

20:35
  • пятница
  • 28 августа 2020

Стоимость начинается от 14 тысяч евро

Европейские дилеры подняли цены на внедорожники Lada 4x4. Поставки в страны Европы "АвтоВАЗ", так что сейчас распродаются старые запасы. Цены начинаются от 14 тысяч евро.
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В прайс-листе на сайте автоцентра Autohaus-panschwitz.de самый доступны вариант – Lada Urban 4х4, он обойдется в 13 923-14 994 евро. Версия с дополнительным оборудованием стоит  уже 15 827 евро (1,4 миллиона рублей). Самый дорогой внедорожник в линейке – Lada 4x4 Bronto, 19 754 евро или 1,75 миллиона рублей.  А пятидверная Lada Urban 4x4 стоит 16 541 евро (1,46 миллиона рублей).

Об уходе "АвтоВАЗа" с европейского рынка и прекращении поставок Lada 4x4 было официально объявлено в начале лета. В ответ на эту информацию европейские поклонники модели выпустили несколько петиций с требованием вернуть внедорожник в Европу, напоминает портал Motor.

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