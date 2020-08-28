ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Появилось видео с борта всплывшей у берегов США российской подлодки

21:22
  • пятница
  • 28 августа 2020

Подводный крейсер "Омск" участвовал в учениях "Океанский щит"

Подготовка к пуску противокорабельной ракеты "Гранит" попала на видео, опубликованное Минобороны России. В ролике слышны переговоры членов экипажа: можно понять, что снят он на борту подлодки, которая готовится к срочному погружению. После обратного отсчета производится залп.
Атомная подлодка "Князь Владимир" отстрелялась "Булавой" (видео)

В военном ведомстве пояснили, что видео снято с борта атомного подводного крейсера "Омск". Он участвовал в учениях "Океанский щит" недалеко от берегов Аляски. Ракетный крейсер "Варяг" и субмарина "Омск" проводили в акватории Берингова моря совместную стрельбу по морской цели. Никакой нештатной ситуации на борту не было, все проходило строго в соответствии с международными правилами.

Ранее появились сообщения Северного командования Вооруженных сил США. Американские военные заявили, что засекли у берегов Аляски российскую подводную лодку.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Подводная лодка ВМФ России
Подводная лодка ВМФ России
Экипаж подводной лодки ВМФ России
Экипаж подводной лодки ВМФ России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.