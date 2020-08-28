Появилось видео с борта всплывшей у берегов США российской подлодки

Подводный крейсер "Омск" участвовал в учениях "Океанский щит"

Подготовка к пуску противокорабельной ракеты "Гранит" попала на видео, опубликованное Минобороны России. В ролике слышны переговоры членов экипажа: можно понять, что снят он на борту подлодки, которая готовится к срочному погружению. После обратного отсчета производится залп.

В военном ведомстве пояснили, что видео снято с борта атомного подводного крейсера "Омск". Он участвовал в учениях "Океанский щит" недалеко от берегов Аляски. Ракетный крейсер "Варяг" и субмарина "Омск" проводили в акватории Берингова моря совместную стрельбу по морской цели. Никакой нештатной ситуации на борту не было, все проходило строго в соответствии с международными правилами.

Ранее появились сообщения Северного командования Вооруженных сил США. Американские военные заявили, что засекли у берегов Аляски российскую подводную лодку.

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