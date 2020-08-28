Су-27 поднялись на перехват самолетов НАТО над Балтикой и Черным морем

К российской границе приближались разведчики и стратегический бомбардировщик

Российские истребители Су-27 28 августа поднимались на перехват воздушных целей над Балтикой и Черным морем. Три цели направлялись к российской границе в районе балтийского побережья, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции и самолет-разведчик "Челленджер" ВВС Дании", - сообщили в Минобороны. Су-27 вынудил самолеты НАТО развернуться и уйти от границы России.

На перехват воздушной цели над Черным морем поднимались два Су-27. Они сопроводили подальше от российского воздушного пространства стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США.

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