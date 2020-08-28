МИД предупредил россиян об угрозе со стороны спецслужб США

Арестовать могут и в третьих странах

Выезжающих за рубеж россиян предупредили об угрозе преследования со стороны спецслужб США. В сообщении МИД России подчеркивается, что опасность существует не только в Соединенных Штатах, но и в третьих странах.

"В связи с арестом 22 августа 2020 года в США гражданина Российской Федерации 27-летнего Егора Крючкова… хотели бы вновь привлечь внимание выезжающих за рубеж соотечественников к угрозе подвергнуться преследованию американских правоохранительных органов и специальных служб", - говорится в распространенном дипведомством документе.

26 августа стало известно об аресте в Лос-Анджелесе россиянина Егора Крючкова. По распространенной Минюстом США информации, 27-летний гражданин России якобы предложил 1 миллион долларов сотруднику неназванной американской компании. По версии министерства, с его помощью он планировал загрузить вредоносную программу в компьютерную систему этой компании, скачать секретные материалы и использовать их впоследствии для шантажа.

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