Вышедший из берегов Амур затопил сотни дач под Хабаровском

В ближайшие дни уровень воды поднимется еще

На Дальнем Востоке ликвидируют последствия тайфуна "Бави", который накануне обрушился на регион. Ситуацию осложняют сильные дожди.

Подтоплены дворы, тонут припаркованные автомобили. Сразу в нескольких районах введен режим ЧС. Объявлено штормовое предупреждение, передает "ТВ Центр".

А в Хабаровске начался резкий подъём уровня воды в реке Амур. За последние пару суток - плюс 18 сантиметров. Вода уже подтопила более 100 дачных участков на островах. В опасных районах дежурят спасатели. С воздуха ситуацию мониторят с помощью беспилотников.

По прогнозам, в ближайшие дни уровень воды в Амуре может превысить шесть метров. Для Хабаровска это критическая отметка.

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