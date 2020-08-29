ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские военные проверили условия жизни в лагере беженцев в Сирии

10:26
  • суббота
  • 29 августа 2020

Они посетили лагерь Шахба в Алеппо

Сотрудники Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии проверили условия жизни беженцев в лагере Шахба провинции Алеппо. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В зоне ответственности наших военных - пять таких пунктов размещения, где сейчас проживают несколько тысяч человек. Условия, конечно, скромные. Но для этих людей и жизнь в палатках - уже спасение.

Сотрудники Центра по примирению регулярно посещают лагеря  беженцев, собирают данные о проблемах и оказывают адресную помощь: от поставки продуктов и медицинского обеспечения до строительства дорог и организации учебного процесса для школьников.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Лагерь беженцев в Сирии
Лагерь беженцев в Сирии
Лагерь беженцев в Сирии
Лагерь беженцев в Сирии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.