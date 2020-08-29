Российские военные проверили условия жизни в лагере беженцев в Сирии

Они посетили лагерь Шахба в Алеппо

Сотрудники Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии проверили условия жизни беженцев в лагере Шахба провинции Алеппо. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В зоне ответственности наших военных - пять таких пунктов размещения, где сейчас проживают несколько тысяч человек. Условия, конечно, скромные. Но для этих людей и жизнь в палатках - уже спасение.

Сотрудники Центра по примирению регулярно посещают лагеря беженцев, собирают данные о проблемах и оказывают адресную помощь: от поставки продуктов и медицинского обеспечения до строительства дорог и организации учебного процесса для школьников.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"