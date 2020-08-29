Два крупных лесных пожара тушат под Якутском

Там горит тайга

Сразу два крупных лесных пожара тушат рядом с Якутском, там горит тайга на Вилюйском тракте. Задействованы сотрудники лесхоза, "Авиалесоохраны" и МЧС. Угрозы жилым домам нет, передает "ТВ Центр".

Между тем, режим "чрезвычайной ситуации" введен сразу в двух селах Оренбургской области, где накануне весь день день боролись с огнем. Самые серьезные последствия в посёлке Колтубановском, там сгорели 10 жилых домов, 22 надворные постройки. Пострадал один человек. Для ликвидации пожара привлекался вертолет Ми-8.

Медицинская помощь понадобилась и одному из жителей села Илек, которое удалось отстоять от сильного степного пожара. Сухая трава загорелась буквально в нескольких сотнях метров от жилых домов. Пламя перекинулась на хозпостройки, сгорели 18 гаражей.



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