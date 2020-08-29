В России за сутки выявили 4941 новый случай коронавируса

Вылечились 5917 пациентов

В России за минувшие сутки выявили 4941 случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 985346.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 677. В Подмосковье заболели еще 163 человека.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 111 человек с коронавирусом. Из них 12 — в Москве. С начала эпидемии в России умерли 17025 человек.

Вылечились от коронавируса 5917 человек, в том числе в Москве - 1393. Общее число выздоровевших достигло 804383.

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