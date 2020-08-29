Американский бомбардировщик перехватили у российских границ

На перехват были подняты два Су-27

Над Балтийским морем российские военные перехватили стратегический бомбардировщик США B-52. Об этом сегодня сообщили в Минобороны, передает ТВ Центр.

По тревоге в воздух были подняты два истребителя Су-27. Они приблизились к незваному гостю на безопасное расстояние, через считанные минуты американский самолёт сменил курс. Наших границ бомбардировщик не нарушил. Экипажи истребителей благополучно вернулись на аэродром базирования.

Как отметили в Минобороны, российские лётчики действовали строго в соответствии с международными правилами.

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