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В шведском Мальмё начались погромы после сожжения Корана

11:02
  • суббота
  • 29 августа 2020

Полиция не смогла усмирить погромщиков

Уличные беспорядки и столкновения с полицией произошли в шведском городе Мальмё. Несколько сотен мусульман вышли на улицы после того, как группа радикалов публично оскорбила Коран, передает ТВ Центр.

Сначала противники исламизации страны устроили митинг на площади, во время которого участники сыграли в футбол, используя священную книгу вместо мяча. После этого известный в Швеции своими скандальными выходками художник-акционист прилюдно сжёг Коран в городском сквере.

Исламская диаспора ответила на это ночными погромами. В стражей порядка бросали камни и петарды, сожжены несколько полицейских машин. Успокоить собравшихся не удалось даже местному имаму. Несколько правоохранителей получили лёгкие травмы. Задержаны около 20 человек.

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