Сторонники и противники Лукашенко не поделили МКАД

Идеологическое противостояние закончилось аварией

Сразу несколько крупных акций в поддержку президента Александра Лукашенко прошли в Минске. Сотни человек приняли участие в мирных шествиях, также состоялся большой автопробег и целая серия спортивных мероприятий. Власти Белоруссии заняты социальными вопросами. А в МИД выясняют отношения с Украиной, которая решила заморозить контакты.

Государственный флаг Белоруссии в небе над Минском. В центре столицы теперь другие массовые акции. Хорошая погода в пятничный вечер позволила собраться любителям спорта. На велосипедах - и представители правительства. Общаются с народом, обмениваются мнениями.

"Этот период пройдет и люди вернутся в нормальное состояние. И то общество, которое у нас было, оно продолжит существовать, и никаких разделений у нас нет среди белорусов", - заявил вице-премьер правительства Белоруссии Игорь Петришенко.

Идейные противостояния уходят за Минскую кольцевую автодорогу. МКАД не поделили участники двух автопробегов. Одни давили на клаксоны в поддержку президента Лукашенко, другие - против. Однако несоблюдение дистанции приводит к аварии. Стоит отметить, что участники ДТП разъехались мирно.

В Белоруссии обсуждают заявление Киева о приостановке официальных контактов. В МИД отметили, что Украина несколько лет назад тоже переживала тяжелый период, но из Минска никогда не указывали, что нужно делать братскому народу. Хотя, предположили в дипломатическом ведомстве, Киев и рад бы искренне поддержать белорусов, но западные хозяева не велят.

"Полностью разделяем тезис о недопустимости любого вмешательства во внутренние дела Беларуси. Этот постулат незыблем для нас. В то же время настоятельные призывы к проведению новых президентских выборов расцениваем именно как попытку вмешательства во внутренние дела. Получается, что руководство МИД Украины противоречит само себе. Странным выглядят уверения о невмешательстве с одновременным публичным признанием координации своей официальной позиции с политическим руководством ЕС и США. Это неприкрыто демонстрирует пределы самостоятельности в принятии решений", - говорится в заявлении МИД Белоруссии.

Киев ставит отношения с Минском на паузу, потому что текущее положение дел в Белоруссии вредит имиджу страны. Вместе с тем, размышляют политологи, на Украине разгул националистов, которые готовы направить свои силы и в соседнее государство. Этот факт Киев не беспокоит.

"Меня поразила позиция Украины. Украина сказала, что сейчас ставит отношения с нами на паузу, потому что это вредит их имиджу. И в это же время посреди бела дня экстремисты, националисты расстреливают автобус с людьми. Я услышал обращение одного из лидеров националистов, который сказал, что они будут и дальше так делать. И эти люди нам говорят, что они не будут с нами общаться, потому что это вредит их имиджу. Какие нужно иметь двойные, тройные, четверные стандарты, чтобы такие вещи говорить?" – недоумевает депутат Палаты представителей Нацсобрания Беларуси Олег Гайдукевич.

Обсуждаются и заявления Александра Лукашенко по контрмерам в ответ на европейские санкции. Если Минск переориентирует торговые потоки, сильнее всего пострадает Литва. Треть бюджета прибалтийской страны составляет именно этот транзит. Лукашенко подчеркнул: Белоруссия уже проходила период санкций. "Выжили. Выживем и сейчас" - заявил президент.

"ТВ Центр".

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