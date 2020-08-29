Сергунина: более 100 стартапов запустили в этом году участники программы "Бизнес-уик-энд"

Многие всерьез настроены открыть свой бизнес

С начала года триста выпускников заключительного этапа столичной программы "Бизнес-уик-энд" зарегистрировали 120 бизнес-проектов. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, около 10% слушателей программы в этом году – это ребята в возрасте 16-17 лет. Многие из них всерьез настроены открыть и развивать свое дело.

Бесплатный проект "Бизнес-уик-энд" по обучению молодежи основам ведения бизнеса включает в себя однодневные вводные тренинги, тренинги по выбору ниши, а также обучающие курсы "Преакселератор" и "Акселератор".

"В рамках таких образовательных программ молодые москвичи знакомятся со всей системой помощи предпринимателям в столице. Открывая ИП или регистрируясь в качестве самозанятого, они уже понимают, что смогут рассчитывать на комплексную поддержку - от получения информации и нужных навыков до предоставления грантов и субсидий", - рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

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