Путин назвал дату начала учебного года в России

Нужно гибко подходить к учебному процессу, считает президент

Новый учебный год для российских школьников и студентов начнется 1 сентября. Об этом заявил Владимир Путин в интервью каналу "Россия-1". По словам президента, решение уже принято и на региональном, и на правительством уровне.

В то же время нужно сделать все возможное для того, чтобы выполнить требования санитарных врачей и обеспечить безопасность учащихся. Путин признал, что носить маски в школах может быть непросто, однако "мы должны все это понять".

"Так что дети будут учиться очно, студенты - очно. Но и здесь, я думаю, справедливым является требование специалистов, которое заключается в том, что нужно подходить гибко к учебному процессу. Там, где, допустим, в высших учебных заведениях или в средних учебных заведениях, можно избегать большого скопления людей в одном месте, если можно проводить что-то онлайн, какие-то лекции и так далее без ущерба для качества подготовки, можно это сделать", - заявил Путин.

1 сентября учебные заведения начнут работу в обычном режиме, но коронавирус внес свои коррективы. Для снижения риска заражения, будет составлен гибкий график уроков и перемен. За каждым классом закрепят свой кабинет, кроме специализированных. В случае выявления зараженных коронавирусом, класс будет переводиться на дистанционное обучение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"