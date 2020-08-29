Анастасию Решетову заметили на яхте российского миллиардера

Модель довольна тем, как прошло лето

Анастасия Решетова опубликовала фото с отдыха на роскошной яхте. Фотография появилась в инстаграме модели и возлюбленной рэпера Тимати.

На снимке Решетова в легком белом платье и босиком стоит у борта яхты и всматривается в бесконечную морскую даль. В подписи к фотографию модель рассказала, что впервые вернется из долгого отпуска без интенсивного загара.

"Было совсем не до пассивного возлежания у бассейна. Лето 2020 максимально сгладило плохое впечатление от этого года", - написала она.

По мнению журналиста Forbes Ярослава Бабушкина, роскошная яхта, на которой модель отдыхала, может принадлежать российскому миллиардеру Андрею Скочу. Журнал оценивает его состояние в 6,3 миллиарда долларов. Подтверждения этой информации нет.

Ранее ТВЦ.RU писал, что рэпер Тимати и его возлюбленная Анастасия Решетова провели отпуск раздельно, причем музыкант отправился в Грецию с мамой, бывшей пассией Аленой Шишковой и их общей дочерью Алисой. Модель в это время проводила досуг с отцом музыканта Ильдаром Юнусовым.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"