ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Анастасию Решетову заметили на яхте российского миллиардера

12:42
  • суббота
  • 29 августа 2020

Модель довольна тем, как прошло лето

Анастасия Решетова опубликовала фото с отдыха на роскошной яхте. Фотография появилась в инстаграме модели и возлюбленной рэпера Тимати.

На снимке Решетова в легком белом платье и босиком стоит у борта яхты и всматривается в бесконечную морскую даль. В подписи к фотографию модель рассказала, что впервые вернется из долгого отпуска без интенсивного загара.

"Было совсем не до пассивного возлежания у бассейна. Лето 2020 максимально сгладило плохое впечатление от этого года", - написала она.

По мнению журналиста Forbes Ярослава Бабушкина, роскошная яхта, на которой модель отдыхала, может принадлежать российскому миллиардеру Андрею Скочу. Журнал оценивает его состояние в 6,3 миллиарда долларов. Подтверждения этой информации нет.

Ранее ТВЦ.RU писал, что рэпер Тимати и его возлюбленная Анастасия Решетова провели отпуск раздельно, причем музыкант отправился в Грецию с мамой, бывшей пассией Аленой Шишковой и их общей дочерью Алисой. Модель в это время проводила досуг с отцом музыканта Ильдаром Юнусовым.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Анастасия Решетова
Анастасия Решетова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.