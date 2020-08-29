Валерия расплакалась на свадьбе сына Арсения

Певица исполнила для молодоженов романтическую песню

Младший сын певицы Валерии женился. Избранницей 21-летнего Арсения Шульгина стала девушка по имени Лиана. Вместе они около года.

Расписались молодожены в Кутузовском ЗАГСе Москвы, после чего устроили шикарный банкет в ресторане на Новорижском шоссе. Гостями вечеринки стали многие российские звезды - Дмитрий Маликов с семьей, Николай Басков, Эмин Агаларов и многие другие.

Валерия не могла сдержать эмоций, глядя на то, как ее сын женится. В своем инстаграме супруг Валерии Иосиф Пригожин выложил видео, на котором она плачет.

"Не плачь, солнышко", - улыбаясь, призвал Валерию муж.

Чуть позже Валерия исполнила для молодоженов песню. Арсений с Лианой вышли на танцпол и, глядя друг на друга влюбленными глазами, станцевали медленный танец.

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