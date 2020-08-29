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ОАЭ отменили полувековой экономический бойкот Израиля

14:11
  • суббота
  • 29 августа 2020

Он действовал с 1972 года

Объединённые Арабские Эмираты снимают экономический бойкот Израиля. Соответствующий указ издал президент страны. Впервые с 72-го года предприниматели и компании из ОАЭ смогут вести бизнес с еврейским государством.

Исторического соглашения о нормализации отношений стороны достигли 13 августа при активном участии президента США. Для Вашингтона обе страны являются ключевыми союзниками на Ближнем Востоке, которые находились при этом в состоянии давней вражды.

Нынешняя сделка предполагает возобновление дипотношений, сотрудничество в сферах безопасности, энергетики, туризма и культуры.

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