В Севастополе завершается форум "Армия-2020"

С таким размахом форум прошел впервые

Выставка передовых вооружений, яркие баталии и большое файер-шоу. В Севастополе проходит заключительный день регионального этапа Международного форума "Армия-2020".

В парке "Патриот" гости могут рассмотреть современные образцы отечественной техники, принять участие в мастер-классах на военную тематику, а также увидеть захватывающие бои десантников и танкистов с условным противником. К закрытию форума воздушное сражение разыграла пилотажная группа вертолётов Ка-52, а экипажи самолётов Су-30СМ показали фигуры высшего пилотажа

"С таким размахом и с таким количеством мероприятий военно-патриотической направленности форум проходит в Севастополе впервые. Севастополь и армия - неотделимы! Поэтому, конечно же, в Городе-Герое, в патриотической столице России, как сказал наш президент, перспективы у форума "Армия" самые грандиозные. И то, что мы видели в эти дни, это только подтверждает", - заявил временно исполняющий обязанности губернатора г. Севастополя Михаил Развожаев.

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