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Депутат Мосгордумы Орлов: Столичные НКО интегрированы во все ключевые сферы жизни Москвы

14:45
  • суббота
  • 29 августа 2020

Часто они играют наиважнейшую роль

Столичные некоммерческие организации интегрированы во все ключевые сферы жизни Москвы. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Степан Орлов. По его словам, часто они играют наиважнейшую роль.

Старт очередного сезона конкурса грантов мэра Москвы Орлов назвал "лакмусовой бумажкой всеобщей нормализации" и "возвращения города к привычному образу жизни", нарушенному пандемией коронавируса. Депутат отметил, что в этом году подать заявку было проще – для этого требовались лишь устав НКО, заявление и гарантийное письмо.

"К участию приглашены НКО социальной ориентации, проработавшие не менее полугода, на солидные же гранты могут претендовать те, кто отработал свыше одного года. Максимальный размер гранта в 2020 году составляет рекордные 5 млн рублей, что в два раза больше, чем было до сих пор", - сказал Орлов, добавив, что в этом году список направлений, по которым можно получить грант мэра, увеличен до 12 номинаций.

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