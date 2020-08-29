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Правительство Южной Осетии ушло в отставку

15:41
  • суббота
  • 29 августа 2020

Президент страны уволил премьер-министра

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов отправил в отставку правительство республики. Указ опубликован на сайте главы государства.

Временно исполняющим обязанности главы правительства Южной Осетии вместо Эрика Пухаева назначен Геннадий Бекоев.

Накануне в центре Цхинвала собралось несколько сотен человек после сообщений о смерти местного жителя. Он был задержан по подозрению в покушении на главу МВД республики, напоминает ТАСС.

Жители города требовали отставки правительства. Сам Пухаев назвал решение об отставке правильным.

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