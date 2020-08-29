Националисты попытались отбить участников нападения на автобус под Харьковом

Одного уже отправили под арест

В Харькове националисты окружили здание суда, где избирают меру пресечения предполагаемым участникам вооружённого нападения на оппозиционеров. Собравшиеся - члены запрещённой в России организации "Нацкорпус" - хотели прорваться внутрь, но их не пустили правоохранители, передает "ТВ Центр".

Радикалы называют задержанных патриотами и требуют отпустить своих соратников, что идёт вразрез с их прежними заявлениями о непричастности к преступлению. Вопреки воле демонстрантов одного человека уже арестовали на 2 месяца, причём без права выхода под залог. Всего подозреваемых 14 - все жители Днепра в возрасте от 18 до 33 лет. Им вменяется статья "Организация незаконного вооружённого формирования или участие в нём".

В четверг группа неизвестных обстреляла микроавтобус, в котором ехали активисты движения "Патриоты - За жизнь". Раненых и безоружных людей вытаскивали из салона и добивали ногами и бейсбольными битами. В больницу с серьёзными травмами попали четыре человека.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"