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Дорого и атмосферно: как Петросян и Брухунова отдыхают в Сочи

18:19
  • суббота
  • 29 августа 2020

Молодая жена юмориста не стесняется делиться подробностями

Стало известно, как Евгений Петросян со своей молодой женой Татьяной Брухуновой проводят последние дни лета. Из-за закрытых границ отдыху за границей пара предпочла курорты Краснодарского края.

Стильно одетый Петросян улетел в командировку с Брухуновой
Брухунова рассказала, чем кормит Петросяна
Петросян и Брухунова появились вместе на публике

Сейчас Петросян и Брухунова отдыхают в Сочи – в элитной гостинице недалеко от моря. Снимками из отпуска жена юмориста охотно делится в своих социальных сетях. Номер в гостинице с собственным бассейном, фитнес-центром и шикарным видом стоит около 60 тысяч рублей за ночь, пишет "СтарХит".

И хотя условия в отеле позволяют и вовсе не покидать территорию, пара активно изучает окрестности. А посмотреть там есть на что – рядом расположен Художественный музей, Дендрологический парк, морской порт и многое другое.

Ужинать молодая семья предпочитает в местном ресторане. Он славится не только изысканным меню, но и высокими ценами. Средний чек там составляет семь тысяч рублей. Брухунова призналась, что не ожидала такого ажиотажа вокруг этого места.

"Если коротко, то так: Атмосферно. Вкусно. Дорого. И очень красиво. Хачапури на вертеле, ризотто с морепродуктами, мильфей — пять из пяти", — заявила она в своем инстаграме.

Побывали Брухунова и Петросян и на звериной ферме. Там ее сильнее всего впечатлили козы. "Часы абсолютного счастья!" – подписала супруга юмориста фотографию, на которой она запечатлена в обнимку с козленком.

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