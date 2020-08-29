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Собянин пригласил москвичей посетить веревочные городки в столичных парках

17:20
  • суббота
  • 29 августа 2020

В Москве восемь таких городков

Сергей Собянин пригласил москвичей посетить веревочные городки в столичных парках. Об этом мэр Москвы написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Он рассказал, что веревочные городки есть в восьми городских парках. "Популярное развлечение в последние годы, приходите всей семьей", - написал мэр.

Веревочные городки работают в парках "Сокольники", "Красная Пресня", "Кузьминки", "Фили", "Митино", в Таганском и Измайловском парках, а также в музее-заповеднике "Царицыно".

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