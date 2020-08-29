Народный артист Владимир Андреев умер на 91-м году жизни

Два дня назад он отметил 90-летие

Скончался народный артист Владимир Андреев. Ему было 90 лет.

О смерти Андреев сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский. По его словам, прощание с актером состоится в среду в театре имени Ермоловой.

"Мне позвонила супруга Андреева, актриса Наталья Селезнева, и сказала, что несколько минут на даче его не стало. Два дня назад мы отмечали 90-летие Владимира Андреева, он неважно себя чувствовал, у него была ишемическая болезнь сердца. Но мы надеялись, что все будет хорошо и скоро он встретится со студентами, которых мы только что набрали в ГИТИС", - сказал Заславский агентству ТАСС.

Владимир Андреев отметил 90-летие 27 августа.

Владимир Андреев в программе "Мой герой"

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