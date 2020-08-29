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Названа причина смерти Владимира Андреева

18:51
  • суббота
  • 29 августа 2020

Артист мог страдать депрессией

Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище Москвы. Прощание с народным артистом СССР пройдет в театре имени Ермоловой в среду, сообщила член семьи актера агентству ТАСС.

Она рассказала, что у Андреева была ишемическая болезнь сердца. "Врачи сказали, был микроинсульт", - приводит агентство слова собеседницы.

В свою очередь ректор ГИТИСа Григорий Заславский рассказал "Пятому каналу", что в последнее время Владимир Андреев чувствовал себя плохо.

"Еще он как настоящий мужчина тяжело переживал вот эту подступающую немощь и фактически его уход это такая наложившаяся на болезнь депрессия, можно сказать", — заявил Заславский.

Владимир Андреев скончался 29 августа. Два дня назад он отметил 90-летний юбилей.

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