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У посольства России в Берлине произошли столкновения

19:35
  • суббота
  • 29 августа 2020

Протестовали против коронавирусных ограничений

Столкновения между полицией и протестующими против "коронавирусных" ограничений произошли рядом с российским посольством в Берлине.

Как передают местные СМИ, около двух тысяч человек собрались на бульваре Унтер-ден-Линден, где находится посольство. В полицию летели бутылки и камни, несколько человек задержали.

В полиции отметили, что у протестующих не  было политических мотивов, а их действия не были направлены против посольства России.

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