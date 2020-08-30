Индия отказалась отправлять военных на учения в Россию

Коронавирус спутал планы

Министерство обороны Индии отказалось от участия в международных военных учениях "Кавказ-2020", которые пройдут в России в сентябре.

Индийская сторона объяснила, что приняла такое решение из-за пандемии коронавируса и связанными с ней трудностями. Оборонное ведомство страны уже уведомило о своем решении Москву, пишет РИА Новости.

Ранее Минобороны России заявило, в учениях будут участвовать представители пяти иностранных государств. Индийские Вооруженные силы планировали задействовать в маневрах 200 человек.

За последние сутки число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Индии увеличилось за сутки на 78 761. Это стало самым большим единовременным показателем за все время пандемии, уточняет ТАСС.

Общее количество заразившихся COVID-19 в Индии составило 3 542 733. Умерли 63 498 человек. Сейчас Индия находится на третьем месте в мире по общему числу заболевших.

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