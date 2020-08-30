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Дмитрия Певцова положили в Коммунарку с воспалением легких

10:29
  • воскресенье
  • 30 августа 2020

Актер записал видеообращение

Народный артист России Дмитрий Певцов вышел на связь после госпитализации в больницу в Коммунарке с воспалением легких.

Несмотря на то, что врачи диагностировали у актера пневмонию, тест на COVID-19 показал отрицательный результат. 57-летний Певцов заболел после отпуска в Крыму.

"Ждем-с врачей. Все хорошо. Настроение бодрое. Работать не хочется до сих пор. Ну, очевидно, это в связи с самочувствием", - рассказал Певцов в Instagram, поблагодарив директора театра "Ленком" Марка Варшавера за своевременную госпитализацию.

По данным РЕН ТВ, состояние Певцова оценивается как средней тяжести.

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