В России выявили 4 980 случаев заражения коронавирусом за сутки

Скончались 68 человек

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4 980.

Общее число выявленных случаев достигло 990 326, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

За последние 24 часа умерли 68 человек. Общее количество жертв коронавируса в нашей стране достигло 17 093.

Тем временем, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 25 миллионов человек. По данный университета имени Джона Хопкинса на утро 30 августа, общее число заболевших составляет 25 009 739 человек. Больше всего инфицированных в США, Бразилии, Индии, России и Перу. Умерли 842 709 человек, лидеры по смертности: США, Бразилия, Мексика, Индия и Великобритания.

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