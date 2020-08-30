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Есть пострадавшие: ехавший в Москву автобус попал в серьезное в ДТП

11:48
  • воскресенье
  • 30 августа 2020

11 человек из 40 получили травмы

11 человек пострадали в результате серьезной аварии в Тарумовском районе Дагестана. Рейсовый автобус, направлявшийся в Москву, перевернулся и съехал в кювет после того, как в него врезалось колесо от КАМАЗа - грузовая машина двигалась навстречу.

По предварительной информации, в автобусе находились более 40 пассажиров. Сейчас все пострадавшие в больнице, один из них - в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

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