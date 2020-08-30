Лукашенко в свой день рождения пошел на уступки оппозиции

Свои 66 лет президент встретил скромно

Белорусская оппозиция отвергла инициативу властей о внесении изменений в Конституцию. Ранее Александр Лукашенко предложил перераспределить полномочия властей разных уровней. Это одно из условий, которого добивались противники президента. Но оппозиция на компромисс идет неохотно. Лишь выдвигает новые спорные требования. В свою очередь белорусские власти концентрируют внимание на решении важных социальных вопросов и развитии промышленности.

Свой 66-й день рождения Александр Лукашенко отмечает скромно и не публично. Сегодня он сам отправил поздравления крупнейшему горнодобывающему предприятию "Беларуськалий". У шахтеров профессиональный праздник. Предприятие отказалось от забастовок и продолжает работать. Лукашенко тоже сделал шаг навстречу оппозиции. Предлагает внести изменения в Конституцию. Например, передать часть властных полномочий местным органам - губернаторам, райисполкомам. Но оппозиция отвергла и это, казалось бы, компромиссное решение, с которого можно начать переговоры. Она выдвинула уже новые требования. Например, отставки главы МВД Юрия Караева.

"…Вы либо подаете в отставку, либо у вас должны быть явка с повинной, для всех остальных участников этих событий есть тоже вариант явки с повинной", - заявила представитель оппозиции Мария Колесникова.

То есть уволиться или попасть под следствие должны все милиционеры, которые исполняли приказы и свой служебный долг. Следственный комитет обещал разобраться. Но и к оппозиции не мало вопросов. Заведены уголовные дела по факту давления на депутатов. Несколько дней подряд многие парламентарии получали угрозы и требования сдать мандаты. Но народные избранники готовы забыть обиды, если оппозиция выберет диалог.

"Нашей стране нужен общенациональный диалог в правовом поле о будущем страны, мы должны сделать серьезные уроки из того, что у нас происходит и произошло, разобраться в причинах этого. Все, что мы делаем в стране, мы должны делать только для себя", - отметил депутат палаты представителей Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич.

Только для себя, все что можно делают и на Западе. Конфликт США и Европы с Лукашенко, обрастая все новыми санкциями, превращается из политического в торгово-экономический.

"Это убийство страны, однозначно, им этот народ не нужен. стратегически - расчистить эту площадку, избавиться от конкуренции, разрушить эту промышленность", - высказал свое мнение глава латвийской партии "Действие" Руслан Панкратов.

Литва пригрозила новыми санкциями, если Минск запустит на полную мощность Белорусскую атомную станцию. Это значит, что страна получит полную энергетическую независимость. Лукашенко в долгу не остался. Он пообещал переориентировать транзит всех белорусских товаров из Литвы в другие страны.

Стремление Литвы втянуться в конфликт с Белоруссией в угоду Европе и НАТО, говорят экономисты, выйдет ей боком. Если Лукашенко действительно перенесет транзит белорусских товаров на территорию третьих стран, то Вильнюс, сильно зависимый от торговли с соседом, потеряет до 30% своего бюджета.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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