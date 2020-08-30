Подозреваемых в обстреле автобуса националистов арестовали в Харькове

Они пробудут под стражей два месяца

В Харькове суд арестовал пятерых подозреваемых в нападении на микроавтобус, в котором ехали представители украинской оппозиции. Радикалы останутся под стражей два месяца без права внесения залога.

Накануне здание суда окружили десятки националистов. Среди них были и члены запрещенной в России организации "Нацкорпус". Собравшиеся хотели прорваться внутрь, но все попытки оказались безуспешными. Радикалы призывали отпустить задержанных и открыто называли их своими соратниками.

Напомним, вооруженное нападение на микроавтобус произошло в четверг, 27 августа, на трассе под Харьковом. Серьезные ранения получили четверо активистов движения "Патриоты за жизнь". В МВД заявили, что атаку будут расследовать по статье "Хулиганство". Украинская оппозиция обвинила полицию в некомпетентности и потребовала отставки главы МВД.

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