В Испании из-за природных пожаров сгорел отель

Всех туристов удалось эвакуировать

Природные пожары бушуют в Испании. Самая тяжелая ситуация на юге - в Андалусии. Огнем охвачены уже десять тысяч гектаров, в том числе на побережье, на знаменитых курортах Коста-дель-Соль. Туристов в спешном порядке эвакуируют из отелей, один из которых сгорел уже полностью.

Целый гостиничный комплекс сгорел в муниципалитете Эстепона, недалеко от Малаги. Южный регион Испании Коста-дель-Соль еще 27 августа охватили лесные пожары. Из-за экстремально сильного ветра огонь моментально распространялся и, несмотря на усилия спасателей, достиг туристического центра. От корпусов одной из гостиниц остались лишь обугленные стены. Всех постояльцев успели эвакуировать. По их словам, все произошло молниеносно: отель вспыхнул, будто карточный домик.

"Это случилось за пять минут, все выглядело так, будто сожгли бумажный шарик. Было так ветрено, что огонь вышел из-под контроля, эта была настоящая катастрофа", - рассказал очевидец.

Побережье испанской Андалусии до сих пор в клубах дыма. Еще накануне здесь всеми силами тушили сразу несколько природных пожаров. Из-за сильного ветра наземные службы не смогли сразу взять огонь под контроль, власти задействовали 26 вертолетов и самолетов. Однако в нескольких регионах Андалусии пламя успело перекинуться на жилые дома. Движение на дорогах вблизи очагов пожара пришлось перекрыть. Около двух с половиной тысяч человек эвакуировали, никто из них не пострадал.

К утру воскресенья спасателям наконец удалось локализовать очаги возгорания. Однако все противопожарные службы и военнослужащие продолжают работать в режиме повышенной готовности.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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