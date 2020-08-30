Вандалы устроили фотосессию с отлетевшей головой премьера Канады

Протестующие свалили памятник Джону Макдональду

Жертвой массовых протестов в канадском Монреале стал еще один исторический памятник. Причем на этот раз - первому премьер-министру страны, стоявшему у истоков её независимости.

Статую Джона Макдональда обвязали веревками и сбросили с постамента на землю под одобрительные крики толпы. После чего участники акции стали фотографироваться рядом с отлетевшей бронзовой головой политика. Как и в США, манифестанты в Канаде выступают за права темнокожих и требуют сократить финансирование полиции. Акт вандализма по отношению к монументу они объясняют местью Макдональду за переселение индейцев в XIX веке.

Тем временем в Калифорнии решить проблему расовых протестов намерены на законодательном уровне. В местном Сенате создается комиссия по разработке программы финансовых выплат афроамериканцам - потомкам чернокожих рабов. В случае успеха этой инициативы, получить компенсации доказавшие свою родословную смогут не ранее, чем через три года.

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