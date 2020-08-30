Леониду Шварцману – 100: папа Чебурашки отмечает юбилей

На его мультфильмах выросло не одно поколение

Столетний юбилей отмечает сегодня народный художник России Леонид Шварцман. Он создал мультфильмы, на которых выросло не одно поколение: "Крокодил Гена" и "Чебурашка", "38 попугаев", "Котенок по имени Гав".

Поздравительную телеграмму в адрес юбиляра направил Владимир Путин. Президент отметил, что Леонида Шварцмана по праву считают патриархом отечественной школы анимации, человеком яркого, щедрого, незаурядного дарования.

Накануне глава государства подписал указ о награждении художника орденом Александра Невского за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.

Подробности – в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Ольги Стрельцовой.

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