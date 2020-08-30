ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Леониду Шварцману – 100: папа Чебурашки отмечает юбилей

11:59
  • воскресенье
  • 30 августа 2020

На его мультфильмах выросло не одно поколение

Столетний юбилей отмечает сегодня народный художник России Леонид Шварцман. Он создал мультфильмы, на которых выросло не одно поколение: "Крокодил Гена" и "Чебурашка", "38 попугаев", "Котенок по имени Гав".

Поздравительную телеграмму в адрес юбиляра направил Владимир Путин. Президент отметил, что Леонида Шварцмана по праву считают патриархом отечественной школы анимации, человеком яркого, щедрого, незаурядного дарования.

Накануне глава государства подписал указ о награждении художника орденом Александра Невского за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.

Подробности – в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Ольги Стрельцовой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Леонид Шварцман
Леонид Шварцман
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.