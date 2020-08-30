Французского офицера заподозрили в измене в пользу России

Начато расследование

Офицера вооруженных сил Франции заподозрили в передаче важных сведений российским спецслужбам.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра вооруженных сил страны Флоранс Парли. прокуратура уже начала расследование.

Имя военнослужащего, а также его мотивы не раскрываются в соответствии с принципом секретности расследования.

Как пишут местные СМИ, офицер проходил службу на военной базе в Италии. Его задержали сотрудники Главного управления внутренней безопасности (DGSI) Франции, когда под конец своего отпуска он собирался вернуться в Италию.

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