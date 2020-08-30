Учителей не будут принуждать делать прививку от коронавируса

Это дело каждого конкретного человека
Министерство просвещения не будет требовать от школьных учителей проходить вакцинацию от коронавируса.
Об этом сообщил глава департамента госполитики в образовании Минпросвещения России Евгений Семченко в эфире радио "Комсомольская правда".
"Эта прививка от коронавируса - дело каждого конкретного человека", - подчеркнул он.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил о начале массовой бесплатной вакцинации россиян от коронавируса в октябре 2020 года. По его словам, в первую очередь прививку получат медики и учителя.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"