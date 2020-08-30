ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Учителей не будут принуждать делать прививку от коронавируса

13:22
  • воскресенье
  • 30 августа 2020

Это дело каждого конкретного человека

Министерство просвещения не будет требовать от школьных учителей проходить вакцинацию от коронавируса.

Об этом сообщил глава департамента госполитики в образовании Минпросвещения России Евгений Семченко в эфире радио "Комсомольская правда".

"Эта прививка от коронавируса - дело каждого конкретного человека", - подчеркнул он.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил о начале массовой бесплатной вакцинации россиян от коронавируса в октябре 2020 года. По его словам, в первую очередь прививку получат медики и учителя.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Прививка
Прививка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.