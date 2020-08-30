Собянин: День города в Москве пройдет без фейерверка

В этом году праздник будет спокойным и домашним

День города в Москве (5-6 сентября) пройдет без традиционного фейерверка.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Кроме того, в этом году в честь праздника не перекроют Тверскую улицу, не будет никаких крупных концертов.

"Праздник будет такой спокойный, домашний праздник, что называется, для москвичей - в парках, в скверах, на фестивальных площадках", - отметил Собянин.

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