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Стянуты техника и ОМОН: в Минске началась массовая протестная акция

14:42
  • воскресенье
  • 30 августа 2020

Площадь Независимости перекрыта

Около получаса назад в Минске началась очередная несанкционированная акция. Оппозиция стягивает силы к центру города. Пока что колонна протестующих немногочисленна. На площади Независимости дежурят отряды милиции. Из штаба оппозиции звучат новые требования. На компромисс, который ранее предложил Александр Лукашенко, противники президента идти не желают.

Подробнее о ситуации в Белоруссии – в репортаже Тимура Абдуллаева.

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