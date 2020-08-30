Стянуты техника и ОМОН: в Минске началась массовая протестная акция

Площадь Независимости перекрыта

Около получаса назад в Минске началась очередная несанкционированная акция. Оппозиция стягивает силы к центру города. Пока что колонна протестующих немногочисленна. На площади Независимости дежурят отряды милиции. Из штаба оппозиции звучат новые требования. На компромисс, который ранее предложил Александр Лукашенко, противники президента идти не желают.

Подробнее о ситуации в Белоруссии – в репортаже Тимура Абдуллаева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"