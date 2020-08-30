ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин назвал сроки открытия станции метро "Лианозово"

14:06
  • воскресенье
  • 30 августа 2020

Жители района будут экономить 15-20 минут дороги

Станцию "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии московского метро планируется открыть в 2022 году.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте. Он отметил, что строительство северного участка Люблинско-Дмитровской линии метро от "Селигерской" до станции "Физтех" не прекращалось во время пандемии.

"В пешей доступности от станции находятся жилые кварталы Лианозово и Дмитровского района, жителям которых больше не надо будет тратить лишние 15-20 минут, чтобы добраться до "Алтуфьево <…> Открытие станции запланировано на 2022 год. С запуском метро уютный зеленый район Лианозово станет еще привлекательнее для людей", - отметил мэр.

Градоначальник отметил, что жемчужиной района является старинная усадьба Алтуфьево. Ранее в порядок привели парк, а теперь планируется реставрация усадьбы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Метрострой
Метрострой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.