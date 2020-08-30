Собянин назвал сроки открытия станции метро "Лианозово"

Жители района будут экономить 15-20 минут дороги

Станцию "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии московского метро планируется открыть в 2022 году.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте. Он отметил, что строительство северного участка Люблинско-Дмитровской линии метро от "Селигерской" до станции "Физтех" не прекращалось во время пандемии.

"В пешей доступности от станции находятся жилые кварталы Лианозово и Дмитровского района, жителям которых больше не надо будет тратить лишние 15-20 минут, чтобы добраться до "Алтуфьево <…> Открытие станции запланировано на 2022 год. С запуском метро уютный зеленый район Лианозово станет еще привлекательнее для людей", - отметил мэр.

Градоначальник отметил, что жемчужиной района является старинная усадьба Алтуфьево. Ранее в порядок привели парк, а теперь планируется реставрация усадьбы.

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