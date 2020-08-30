Скончался один из создателей мультсериала "Смешарики"

Большая утрата для российской мультипликации

В возрасте 72 лет умер художественный руководитель мультсериала "Смешарики" Анатолий Прохоров.

"Сегодня не стало Анатолия Прохорова, одного из создателей студии "Пилот" и сериала "Смешарики", - сообщил ТАСС шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков.

Свои соболезнования выразил мультипликатор Константин Бронзит, он назвал Прохорова своим главным учителем.

"Какой страшный лично для меня день. Умер Анатолий Прохоров. Коротко: это человек, который сформировал меня как режиссера. Это был мой главный учитель", - написал он в своем Facebook.

Причина смерти не раскрывается. Дата и место похорон пока не определены.

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