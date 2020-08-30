ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Скончался один из создателей мультсериала "Смешарики"

14:23
  • воскресенье
  • 30 августа 2020

Большая утрата для российской мультипликации

В возрасте 72 лет умер художественный руководитель мультсериала "Смешарики" Анатолий Прохоров.

"Сегодня не стало Анатолия Прохорова, одного из создателей студии "Пилот" и сериала "Смешарики", - сообщил ТАСС шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков.

Свои соболезнования выразил мультипликатор Константин Бронзит, он назвал Прохорова своим главным учителем.

"Какой страшный лично для меня день. Умер Анатолий Прохоров. Коротко: это человек, который сформировал меня как режиссера. Это был мой главный учитель", - написал он в своем Facebook.

Причина смерти не раскрывается. Дата и место похорон пока не определены.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Анатолий Прохоров
Анатолий Прохоров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.