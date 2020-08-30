Лишившаяся руки Маргарита Грачева решилась на фотосессию без протеза

Девушка долго не могла пойти на этот шаг

27-летняя Маргарита Грачева, которой бывший муж отрубил кисти рук, решилась на смелую фотосессию.

Девушка предстала перед камерой в бежевом купальнике и неоновом свете. Она призналась, что впервые решилась показать публике свою культю без "железной руки".

Маргарита рассказала, что даже не пошла на выпускной к брату из-за того, что у нее сломался протез. Сейчас она смогла побороть свой комплекс и хочет, чтобы люди с ампутацией не чувствовали себя ущербными.

"Отчасти мне не нравится восприятие людей меня с железной рукой и без. Когда я с протезом все смотрят как на супергероя. А когда я с культей, в большинстве случаев это взгляды жалости", - написала Грачева в Instagram.

В декабре 2017 году Дмитрий Грачев, разозлившись из-за того, что Маргарита подала на развод, отвез ее в подмосковный лес, где топором ударил девушку по ноге и отрубил две кисти рук. После чего он отвез жену в больницу, а сам сдался полиции.

Врачам чудом удалось спасти левую руку, а на правую установили бионический протез. После трагедии девушка нашла в себе силы восстановиться и вернуться к нормальной жизни.

Дмитрию предъявили обвинение по трем статьям: "Похищение человека с применением насилия и оружия", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего" и "Угроза убийством".

Его лишили родительских прав (в семье Грачевых воспитывались два сына 5 и 7 лет) и приговорили к 14 годам лишения свободы.

В конце июля Маргарита сообщила, что собирается замуж и мечтает о ребенке от нового возлюбленного.

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