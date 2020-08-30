Россиян предупредили об аномально теплом сентябре

Дождей не будет

На территории всей России ожидается аномально теплое начало сентября.

Превышение нормы температуры будет наблюдаться в столичном регионе, на юге европейской части и вблизи озера Байкал, сообщили в Гидрометцентре.

Средняя температура в Москве и области в это время будет держаться у отметки 16 градусов, передает РИА Новости. На юге установится от 20 до 24 градусов тепла, на юге Восточной Сибири — около 12.

Сентябрь будет сухим, дождей не ожидается, сообщили синоптики.

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