ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Новые станции Солнцевской линии приняли за два года 54 млн пассажиров

15:55
  • воскресенье
  • 30 августа 2020

Она существенно разгрузил южные станции красной ветки

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги двухлетней работы Солнцевской линии столичного метрополитена.

За два года станции Мичуринский проспект, Озерная, Говорово, Солнцево, Боровское шоссе, Новопеределкино и Рассказовка приняли 54 миллиона пассажиров. Самой популярной стала станция Рассказовка, за этот период он приняла 11 миллионов пассажиров.

"Для Новой Москвы это было особенным событием. Потому что все, кто живет возле станций - а это 600 тысяч москвичей - стали экономить на дороге около часа. Также новый участок разгрузил южные станции красной ветки и центральных пересадочных станций", - написал мэр в "ВКонтакте".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Станция метро "Раменки"
Станция метро "Раменки"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.