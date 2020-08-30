Новые станции Солнцевской линии приняли за два года 54 млн пассажиров

Она существенно разгрузил южные станции красной ветки

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги двухлетней работы Солнцевской линии столичного метрополитена.

За два года станции Мичуринский проспект, Озерная, Говорово, Солнцево, Боровское шоссе, Новопеределкино и Рассказовка приняли 54 миллиона пассажиров. Самой популярной стала станция Рассказовка, за этот период он приняла 11 миллионов пассажиров.

"Для Новой Москвы это было особенным событием. Потому что все, кто живет возле станций - а это 600 тысяч москвичей - стали экономить на дороге около часа. Также новый участок разгрузил южные станции красной ветки и центральных пересадочных станций", - написал мэр в "ВКонтакте".

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