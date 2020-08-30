Валерия поделилась трогательными фотографиями со свадьбы сына

Торжество прошло в лучших традициях современности

Российская певица Валерия опубликовала в Instagram свадебные фотографии своего сына Арсения и его избранницы Лианы.

На невесте в день торжества было длинное платье цвета айвори с объемными рукавами и открытыми плечами. Волосы Лиана собрала в низкий пучок, к которому крепилась фата. Выбор девушки – минимум макияжа и аксессуаров. Образ дополнили жемчужная подвеска и бежевый букет, состоящий из роз и пионов. Арсений выбрал лаконичный черный костюм, бабочку в тон и белую рубашку.

Выездная церемония состоялась в бело-серебристо-золотых тонах. Гости ответственно подобрали свои образы под антураж свадьбы. Валерия облачилась в искрящееся бело-серебристое платье и высокие серые сапоги. ее супруг – Иосиф Пригожин – повторил образ жениха.

"Молодые, любящие, счастливые. Деточки наши, будьте счастливы!", - подписала пост радостная певица.

Младший сын певицы Валерии, 21-летний Арсений Шульгин женился на своей девушки Лиане 28 августа. Вместе они около года.

Сначала у молодоженов была выездная регистрация, после чего устроили шикарный банкет в ресторане на Новорижском шоссе. Гостями вечеринки стали многие российские звезды - Дмитрий Маликов с семьей, Николай Басков, Эмин Агаларов и многие другие.

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