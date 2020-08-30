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Спецтехника перекрыла путь к резиденции Лукашенко в Минске

16:40
  • воскресенье
  • 30 августа 2020

Задержаны более 100 человек

За два часа акции протеста в Минске задержали 125 человек.

В их отношении начат административный процесс за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Ранее МВБ страны неоднократно просило граждан не участвовать в протестных акциях, не вовлекать в подобные мероприятия детей.

Как передает РИА Новости, МВД и силовики спецтехникой перекрыли подход к резиденции президента Белоруссии - Дворцу независимости. Сама резиденция взята под усиленную охрану.

В свою очередь протестующие переместились с проспекта Независимости в район парка Победы и стелы "Минск - город-герой" на проспекте Победителей. Из толпы слышатся призывы идти дальше по проспекту в сторону резиденции Лукашенко, сообщает ТАСС.

30 августа, в день рождения президента Александра Лукашенко, в Минске стартовала очередная несанкционированная акция протеста.

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